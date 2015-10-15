Soma davasında korkunç iddialar: İki dakika boş görseler köpek gibi azarlıyorlardı

13 Mayıs 2014’te, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili davanın dördüncü duruşması, dün verilen aranın ardından bu sabah başladı. Duruşmada tanık işçi olarak dinlenen Arif Dudu, "İki dakika boş görseler köpek gibi azarlıyorlardı" dedi.

Çok sayıda madenci yakının izlediği Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonuna önce aralarında Soma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık getirildi. Can Gürkan'ın sakal bıraktığı görüldü. Duruşmanın ilk oturumuna tanık ifadeleri dinlenerek devam edildi.



H panosunda görev yapan Arif Dudu ilk olarak dinlendi. Dudu ifadesinde görevinin dinamit sandıklarını taşımak olarak belirtirken Mahkeme Heyeti Başkanı Aytaç Ballı'nın sorularını yanıtladı. Mahkeme Başkanı'nın ocak içindeki ısı artışına yönelik sorusunu "Bir aydır ısınma vardı" olarak yanıtlayan Dudu, Ballı'nın "Bunu amirlerine haber verdin mi" sorusu üzerine, "Onlar bir dakikanın hesabını yapıyor, söylesen ne olur" dedi ve şöyle devam etti:

"Müfettişler gelmeden önce de haberleri olur..."

"Amirler de aynı yerlerden geçiyor. Burası askerlik gibi bir şey. Nasıl rütbe rütbeyse burası da öyle. Ahmet Şengül bizim başımızdaydı ve onun üzerinde de Ertan Ersoy. Daha fazla çalışma istiyorlardı. Müfettişler gelmeden önce de haberleri olur 'Herkes ona göre gerekeni yapsın' diyorlardı. Çavuş, 'müfettiş gelecek' diye haber veriyordu. Yanlış şeyleri düzenliyorduk. Geçiş yollarını düzenliyorduk."

İfadesi sonrasında Dudu'ya şikayetçi olup olmadığını Başkan Ballı'nın sorması üzerine, bir süre bekleyip "Değilim" demesi ise salonda kısa süreli tepkiye neden oldu.

"İki dakika boş görseler köpek gibi azarlıyorlardı"

Sanık avukatlarının sorularına geçildiğinde ilk sözü Akın Çelik'ın avukatı aldı. Arif Dudu, Çelik'in avukatının, "Dinamit sandıkçısı olup fazla çalışmak nasıl oluyor" sorusunu, "Hazırlanan dinamit sandığını yarım saat 45 dakikada aşağıya iniyordum. Ancak asıl çalışma o zaman başlıyordu. Aşağıda da bizi çalıştırıyorlar iki dakika boş görseler köpek gibi azarlıyorlardı" diye yanıtladı.

Savcılık soruşturması sürecinde, şikâyetçi olduğunu belirten Dudu'nun mahkemede, şikâyetçi olmadığını söylemesi, mağdur ailelerinin de tepkisine yol açtı.

Duruşmayı izleyen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, salon dışına çıkarak açıklama yaptı. Biçer, işçilerin yoksullukla, açlıkla ve işsizlikle adeta terbiye edildiğini belirterek, "İlk ifadelerinde şikayetçi olan işçiler, bugünkü duruşmada ifadelerini değiştirip şikayetlerini geri almaya başladılar. Ölen işçilerin aileleri şikayetlerinde direniyor ama kurtulan işçiler şikayetlerini geri alıyor. İşçiler iş vaadiyle şikayetlerinden vazgeçiyor" dedi. Biçer, Soma A.Ş. avukatlarının duruşma da mahkeme heyetine sundukları topuk sondaj raporuna da tepki göstererek şaibeli olduğunu öne sürdü. Rapora mağdur avukatları da tepki gösterdi.