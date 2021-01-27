Yargıtay'a atanan üç yeni üye Soma davası karanı bozdu: "Patronlara, 'para cezalarıyla kurtulursunuz' deniliyor"

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dört ay önce Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 15 yıl, bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Bu kararın ardından 12. Ceza Dairesi'nin beş kişilik heyetinden üçü değiştirildi. Değiştirilen üyelerin yerine eski Adalet Bakanı, eski Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve eski Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı atandı. Beş kişilik heyete atanan üç isim ilk iş olarak eski iki üyenin karşı oylarına rağmen Soma davasının kararını bozdu.

Evrensel'in haberine göre; Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin bozduğu kararı değerlendiren Soma davası avukatlarından Evren İşler, “Bu karar açık bir siyasi müdahaledir, başka bir izahı yok. Hukuken duruşmanın en başından bari söylüyoruz, bu olası kast doyasıdır. Bilerek ve isteyerek, insanların ölümünü göze alarak, kâr hırsıyla işlettikleri bir madendir burası. Dolayısıyla burada olası kast olduğu açıktır. Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 30 Eylül tarihli kararı bu anlamda hukuki argümanlar açısından çok güçlü ve sağlıklı bir karardır. Gelinen bu nokta aslında açık bir müdahale olduğunu gösteriyor. Kararı burada bırakmayacağız ve tüm sorumlular yargılanana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

Duvar'dan Hacı Bişkin'e konuşan bir diğer avukat Murat Kemal Gündüz ise “İşçi sınıfı ve çalışma yaşamı için ağır bir karar” diyerek şunları söyledi: “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olası kasıtla adam öldürmenin onaylanmasını istiyordu. Bu kararı veren Yargıtay 12'nci Dairesi'nin 3 üyesi değişti. Verdikleri kararın tarihi ise 18 Ocak 2021. Yargıtay 12'nci Dairesi'ne bürokrasi üyeleri atayarak Yargıtay'daki işleyişi değiştiriyorlar. Soma davası birçok işçi davasında emsal olarak gösterilecekti. Verilen bu karar işçi sınıfı için kötü bir karar. Patronlar için açık bir mesaj. 'İşçi öldürebilirsiniz' diyorlar. Verilen bu kararla ceza yok denecek kadar azalacak. Can Gürkan neredeyse hiç cezaevinde kalmayacak. Bunca bilirkişi raporunda önlemlerin alınmadığı, suçluların işaret edildiği raporlara rağmen böyle bir karar vermek... Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi ağırlıklı olarak iş kazalarına bakan bir yer. Böylece bu işte uzmanlaşmış bir daireye açıktan müdahale edildi. Bu kararla patronlara, 'Az yatar, para cezalarıyla kurtulursunuz' deniliyor.”