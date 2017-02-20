Soma davasında ara karar verildi; duruşma 18 Nisan'a ertelendi

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili 6'sı tutuklu 46 kişinin yargılandığı davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16'ncı duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Savunma için süre isteyen sanıklar ve avukatlarına bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme heyeti, bilirkişilerin mahkemeye getirilmesini reddetti.



Savcıya esasa ilişkin mütalaasını vermek için süre verilmesine de karar veren mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Dava 18 Nisan tarihine ertelendi.