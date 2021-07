Soma Davası’nda yeniden yargılamada 2. duruşma | Avukat Can Atalay, Barış Pehlivan'ın yazısını hatırlattı: Neden soruşturmuyorsunuz?

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında yeniden yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’nun yargılanmalarına bugün devam ediliyor. Madencilerin avukatı Can Atalay, dava öncesi yaptığı açıklamada, "Davamız, bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyetin reddettiği hakimin reddi talebine yönelik itiraz, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bir sonraki duruşma 14 Haziran Pazartesi saat 09.00'da yapılacak

"Soma Katliamı'nı FETÖ kumpası olarak nitelendirildiği takdirde, bu yargı mensubunun paraya boğulacağını yazıldı"

Soma katliamı davasının görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yoklama işlemi ile ikinci duruşmaya başlandı.

Atalay, sanık Can Gürkan’ın ilk yargılamadaki “FETÖ yaptı” savunmasını ve gazeteci Barış Pehlivan’ın gündeme getirdiği “davanın bir siyasetçi aracılığıyla FETÖ’ye yıkılması” iddiasını hatırlattı.

Atalay, "Barış Pehlivan, haberinde; bir milletvekilinin elçi olarak bir yargı mensubuyla görüştüğünü, Soma Katliamını FETÖ kumpası olarak nitelendirildiği takdirde, bu yargı mensubunun paraya boğulacağını yazmış. Neden soruşturmuyorsunuz? Milyonlarca sayfa belgeyi 5 günde kim okuyabilir? Yargıtay'a yeni atanan 3 kişilik heyet de okumadı, okuyamazdı. Bu yüzden hepi topu 3,5 sayfalık 'gerekçe' yazabilirler." dedi.

Av. Atalay, yazıda işaret edilen siyasetçi ile ilgili şunları söyledi:

Erdoğan değil, onun nüfuzu kullanılıyor olabilir. Yazıda bir gönül ilişkisinden bahsediliyor. Bu bir adrese işaret ediyor. Magazin muhabirleri çözer bunu. Adalet Bakanı'nın olmadığını tahmin ediyoruz."

Duruşmaya 20 dakika ara verildi. Duruşma savcısı avukatların taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de bu doğrultuda taleplerin reddine karar verdi. Heyet, dosyada kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilirkişi raporunun olduğunu belirtti.

"Resim büyük, gerçekten büyük"

Avukat Nergiz Tuba Aslan söz aldı, gerekçelerini açıklayarak mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi.

Av. Nergiz Tuba Aslan şu ifadeleri kullandı:

"Bu yargılamada yaşamını yitiren kişiler birer sayı olarak görülüyor. Orada ölen insanların acısını taşıyan, adalet beklentisi içinde olan yakınları var. Yaşamını yitiren kişileri istatistiki veri olarak sayamayız. Can Gürkan'ın başkasıyla ilgilenmiyorsunuz. Bir gazeteci, bir siyasetçinin sevgilisi için sanıklardan biriyle ilgili davaya söz yazıyor. Normal şartlar altında dillendirilen bu iddialar sizi dehşete düşürmelidir. Barış Pehlivan’ın yazısındaki iddiayla ilgili bu dosyaya özel olarak atandınız. Resim büyük, gerçekten büyük. Belki sizi aşan durumlar var. Ortaya çıkacak şeyleri belki çocuklarımız görecek. Kararlarınızla, takındığınız tavırlarla, taleplerle ilgilenmeyerek aslında bu dosyayı hızla karara çıkarmak istiyorsunuz."

Av. Melike Polat: Biz meselenin ne olduğunu dosyayı görerek, tanıkları ve sanıkları dinleyerek farkındayız. Siz FETÖ gibi, Müge Anlı gibi başka konulara takıldınız. Haluk Evinç’in sorumluluğunu görmüyorsunuz.

"Barış Pehlivan’ın yazısındaki iddia doğruysa mahkeme bunu araştırma yükümlülüğü altında"

Av. Mürsel Ünder: Sizden önceki hakim Aytaç Ballı’nın dosyadan alınması, sizin göreve getirilmeniz ve bu kararda dönemin gölge adalet bakanı Kenan İpek’in imzasının olması tesadüf değil. Sayın başkan, siz Elbistan’dan özel kararnameyle getirildiniz. 11 madencinin öldürüldüğü bir dosyada para cezası verdiniz ve taksitlere böldünüz. Yargıtay’ın bu kararı onadığını söyleyerek kendinizi savundunuz. Bu rezil bir savunma. Tarihsel bir tasfiyenin eşiğindeyiz. Pelikancılarla kaybederse, Abdulhamit Gül’ın karşısındakiler kaybederse siz de kaybedeceksiniz. Girmeyin buna. Bu dosyada iki kişi hariç herkes layıkıyla avukatlık yapıyor. Bu iki kişinin motivasyonu çok farklı. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasında sanıkları savunan bu avukatlar, bazen gazel okudular, bazen heyeti tehdit ettiler, ailelere pis pis sırıttılar. Barış Pehlivan’ın yazısındaki iddia doğruysa mahkeme bunu araştırma yükümlülüğü altındadır. Ancak mahkeme deve kuşu gibi kafasını kuma gömüyor.

Av. Güray Dağ: Sanık Can Gürkan’a yöneltilen suçun ağırlığına bakılırsa salona getirilmesi gerekirdi. Ancak getirilmedi. Bunun ihsas-ı rey olduğunu düşünüyoruz. Beş yılın altında bir cezaya hükmedeceğinizi anlıyoruz buradan.

Av. Seçil Ege Değerli: Yedi senedir ailelerle birlikte olan, altı senedir dosyada savunmanlık yapan avukatlarla ve davasına sahip çıkan insanlarla dalga geçiyorsunuz. Herkes zarların hileli olduğunu biliyor. Biz buna ortak olmamak için sizi reddediyoruz.

Avukatların reddi hâkim talebi reddedildi

Duruşmaya 1 saat ara verildi. Ara bitti, avukatların reddi hâkim talebi reddedildi.

Av. Nergis Tuba Aslan söz aldı ve talebin reddine ilişkin karara itiraz edeceklerini söyledi. Esas hakkındaki beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme başkanı Salih Pehlivanoğlu duruşmaya devam edeceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, madencilerin yakınlarına söz hakkı veriyor. Yaşamını yitiren bir madencinin eşi: Sabahtan bu yana size söylenen sözler bana söylenseydi salonda duramazdım. 10 parmağımın 10'u da yakanızda.

Yaşamını yitiren bir madencinin annesi: Ölenler mi onların aileleri mi suçlu? Ben yavruma doyamadım, toprağın altına koydum onu. Sizi Allah'a havale ediyorum.

Yaşamını yitiren bir madencinin oğlu: Defteri kapatıp tozlu bir tarihe gömmeye çalışıyorsunuz. Bir ağaca sırtını dayamışsınız ama o ağacın kuruduğunu görmüyorsunuz.

Yaşamını yitiren bir madencinin eşi: Sırtınızı devlete dayamışsınız. Bak, patron da dayamış orada. Sizin yüreğiniz varsa ceza verirsiniz.

Yaşamını yitiren bir madencinin babası: İkinci cinayeti siz işlediniz. Verdiğiniz ilk kararla bizi katlettiniz. Yargıtay da bizi katletti. Sizi buraya atadılar. Vicdanınız varsa vereceğiniz karar bir milat olacaktır.

Katılma talepleriyle ilgili görüşü sorulan sanık Can Gürkan, takdiri mahkemeye bıraktı. Avukatı Kadir Çekin de madenci yakınlarının avukatlarının iftira attığını, mağdur edebiyatı yaptıklarını söyledi. Yakınlar ve avukatları bu sözlere tepki gösteriyor.

Madenci yakınları tepki gösteriyor. Mahkeme başkanı, böyle devam ederlerse salondan çıkaracağını söyledi. Avukat Mürsel Ünder "Bir kere de sanık yakınlarına söz söyleyin" dedi.

Can Gürkan'ın avukatı Kadir Çekin konuşmaya devam ediyor: Hukuksuzlukmuş! Biz biliriz hukuksuzluğun ne demek olduğunu. Manisa Barosu'nun eski başkanı müştekilerin tarafından olduğunu söylemişti. Kendisi gizlice keşfe gitti. Manisa Barosu'nun ne işi var orada? "

Ne olmuştu?

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Yapılan yargılamaların ardından Mahkeme heyeti, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 5 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Mütalaa açıklandı

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Celsede savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç’in ise beraatini istendi.

"Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir"

Mütalaanın ardından avukatların süre talebiyle ertelenen davanın 2'nci celsesi bugün görülüyor.

Duruşmanın yapılacağı salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken, bağlı bulunan sokaklar yaya ve araç trafiğine de kapatıldı. Duruşma salonuna madenci yakınlarının aileleri yürüyerek geldi. Duruşma öncesinde basın açıklaması yapan madencilerin avukatı Can Atalay, "Davamız bu ülkede kimse ekmeğini kazanırken öldürülmesin diyedir. Bu süreçte avukat arkadaşlarımız tutuklandı, cezalar aldılar. Savcılara tekliflerde bulundular. Bunlar, duruşma salonunda hakim tehdit ettiler. Duruşma salonunda da söyleyecek sözlerimiz olacak" dedi.Konuşmanın ardından izleyiciler, ateş ölçtürüp HES kodlarına bakıldıktan sonra içeri alındı. Salonun içinde de geçen celsede olduğu gibi sosyal mesafe kuralına göre oturulacağı bildirildi. (DHA)