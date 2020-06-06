Soma'da madenci yakınını yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel'den 'George Floyd' paylaşımı: Kötülüğün sıradanlığı

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasından bir gün sonra dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri olan Yusuf Yerkel, ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd için "ABD’deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd’un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt’ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı’ olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisi korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş’ gibi yapıyor olması bardağı taşırdı." yorumunda bulundu.

Yerdeki madenci yakınını tekmeledikten sonra, "iş göremezlik raporu alan" Yusuf Yerkel’in ABD'de yaşananlara yönelik 'kötülüğün sıradanlığı' ifadesi kullanması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepi çekti.

Yerkel'in söz konusu paylaşımı şöyle: "ABD’deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd’un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt’ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı’ olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisi korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş’ gibi yapıyor olması bardağı taşırdı."