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Almanya'dan akreditasyon verilmediği iddia edilmişti; Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, Türk şirketlere dağıtılacak “marka desteği” ve “teşvikler”in başına geçti

Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Türk şirket ve firmalarına, Türkiye'den ödenen “teşvik, kira desteği, marka desteği ve yatırım desteklerini” onaylayıp dağıtacağı öne sürüldü.

14 Ocak 2022 10:03

Soma'da madenciyi teklemeyen, Frankfurt Başkonsolosluğu'na Ticaret Ateşe olarak atanan ve Almanya'dan akreditasyon verilmediği öne sürülen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel'in görevleri belli oldu. Yerkel’in Türk şirketlere dağıtılacak “marka desteği” ve “teşvikler”in başına geçtiği belirtildi.

Frankfurt’a 6000 Euro net maaşla atandığı belirtilen Yerkel’in Almanya'nın en zengin eyaleti olan Hessen'e gelen Türk şirket ve firmalarına, Türkiye'den ödenen “teşvik, kira desteği, marka desteği ve yatırım desteklerini” onaylayıp dağıtacağı öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre,  Yerkel, Almanya'daki Türk bankalarından Almanya- Türkiye bağlantılı “euro veya dolar” bazında kredi almalarında önemli rol oynayacak. Yeni görev, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Hessen Eyaleti'ndeki kasası Yerkel'e emanet edildi” şeklinde yorumlandı.

Almanya'da Eyalet Hükümet temsilcilerinin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, Türk iş insanları örgütlerinin ve hatta neredeyse bütün Türk esnafın büyük tepki gösterdiği Yerkel'in görevleri arasında, “Almanya'daki odalar ve borsalar ile Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmek” de bulunuyor.

Ekonomi eğitimi bulunmayan Yerkel'in görevleri ise şu şekilde:

– Türkiye ile ilgili ülke arasındaki ticareti geliştirmek

– Türkiye'nin bu ülkeye yapacağı ihracatı artırmak

– Ticari uyuşmazlıkları çözmek

– İhtilaflı ihraç mallarından örnek almak veya depodan numune toplamak

– İhracatçı firmalarımıza destek için, onların yanında alan ülke ile görüşmelere katılmak

– Nakliyecilerin ve TIR'ların eksikleri veya sorunlarını çözmek

– İhracat ürünlerinin kalitesini, gerekiyorsa imhasını denetlemek

– Ülkelerin ticaret odaları, kurumları ile ilişkiler kurmak

– Türk iş insanlarıyla bağlantılarını sağlamak, pekiştirmek

– Alıcı veya satıcıyla ilgili bilgiler toplamak

– Karşılıklı bilgi aktarımı sağlayabilmek

 

 

 

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