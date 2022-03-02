Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, ticari ataşe olarak Frankfurt'ta göreve başladı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt’ta ticaret ataşesi koltuğuna oturdu. 6000 Euro maaşla, 28 Şubat’ta işe başlayan Yerkel, odasına yerleşti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Yerkel'in tüm sosyal hakları, emeklilik primleri ve sağlık ödenekleri Türkiye tarafından karşılanacak. Yerkel'in göreve başlamasının Almanya'ya usulen bildirilip bildirilmediği bilinmiyor.

Madenciyi tekmeleme fotoğrafı dünyanın hafızasına kazanan Yerkel görevine başlarken, Almanya'daki sendikalar ve çeşitli Türk dernekleri eylemlere devam edeceğini duyurdu.

Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye'ye Hessen Eyaleti'nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak. Ayrıca Yerkel, Türkiye'den Almanya'nın en zengin eyaleti Hessen'e gelen Türk firmalarına yapılan ‘marka desteği ya da ihracat desteği’ ödemelerini dağıtacak.