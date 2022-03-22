Soma'da madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in ismi Ticaret Bakanlığı listesinde

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanmasının ardından ismi Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesine de dahil edildi.

Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşeliği’ne atanacağı ocak ayında basına yansımış ancak bu atamadan sorumlu kurum olan Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Yerkel’in Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanacağı haberleri üzerine Almanya’daki Türklerin üyesi olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmış ve Yerkel’in Almanya tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu. Yerkel’in göreve atanacağı haberlerinin ardından dört yıldır Frankfurt Ticaret Ataşesi olan ve 2021 yılı sonunda görev süresi dolan Tansu Günendi’nin ismi, şubat ayında Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesinden çıkarılmıştı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, şubat ayı sonunda resmen göreve başladığı haberleri çıkan Yerkel’in ismi geçen hafta itibarıyla Ticaret Bakanlığı’nın “Yurtdışı Teşkilatı” listesine dahil edildi. Böylece Yerkel, resmen “Frankfurt Ticaret Ataşesi” oldu.