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Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

10 Nisan 2020 13:56

Manisa’nın Soma ilçesinde bir madende bakım onarım sırasında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi hayatını kaybetti.

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