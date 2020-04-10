Soma'daki maden kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir maden işletmesinde üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde bakım yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrası sağlık ekiplerine haber verilirken, göçük altından 1 maden işçisinin cansız bedeni çıkarıldı. 1 maden işçisinin de yaralandığı olayda göçük altında kalan 2 maden işçisinin de cansız benlerine ulaşıldı.

Manisa Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir. Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.