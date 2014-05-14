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Politika

Soma A.Ş. kömürün ton fiyatını 140 dolardan 23.8 dolara nasıl indirdi?

Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan, TKİ'nin 130-140 dolara mal ettiği kömürün tonunu 23.8 dolara mal edebilmelerini 'özel sektörün çalışma tarzı’ ile açıklamış

Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan

14 Mayıs 2014 02:44

Soma’da yüzlerce işçinin mahsur kaldığı patlamanın yaşandığı kömür ocağını işleten Soma Holding’in sahibi Alp Gürkan, Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 130-140 dolara mal ettiği kömürün tonunu 23.8 dolara çıkardıklarını anlatırken maliyeti ‘özel sektörün çalışma tarzı’yla düşürdüklerini söylemiş.

30 Eylül 2012′de Hürriyet’ten Vahap Munyar’a konuşan Alp Gürkan, Soma’daki işlerin TKİ’nin 2005 yılında verdiği bir kararla büyüdüğünü anlatıyor. Gürkan’a göre TKİ, rödovans (maden ocaklarının işletmesinin kiraya verilmesi) karşılığı işlerini özel sektöre devretme kararı sonrasında zarardan kara geçti.

Gürkan, Vahap Munyar’ın “Sihirli bir formul mü devreye girdi?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

“TKİ, Soma’da kömürü kendisi çıkarırken tonunu 130-140 dolara mal ediyordu. Biz ihaleye girip, tonunu TKİ’ye rödovans payı dahil 23.80 dolara çıkarma taahhüdü verdik”

Gürkan’a göre, maliyeti bu ölçüde düşmesinin nedenini ise "Özel sektörün çalışma tarzının devreye girmesi" sözleriyle özetliyor.

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