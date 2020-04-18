Soma 301 Madenciler Derneği: Dün Soma kararı, bugün infaz yasası kara bir lekedir

"Bu yasanın çete lideri ve zengin sınıfı için çıkarıldığını biliyoruz"

Çolak, infaz yasasına değindiği açıklamasına şöyle devam etti: “Dünya ve ülkemizde yaşanan salgın ile siyasi erk, birkaç gün için infaz yasasını değiştirerek örtülü olarak af getirmiştir. Bu aftan faydalanan sanıklar da cezaevlerinden çıkarılmıştır. Ülkede adalet zengine işlediğini bir kez daha ispatlanmıştır. Çıkan affa kimler seviniyorsa, 301 madencinin, Ermenek'in, Şirvan'ın Aladağ'ın, Ali İsmail'in, Berkin'in, Çorlu Tren Katliamı ve nice sayamadığımız failli onlardır. Adalet sadece bir zümreye işlediği sürece karanlıkta kalmaya devam edeceğiz. Ülkede demokrasiye, adalete güven kalmamıştır. Bu yasanın çete lideri ve zengin sınıfı için çıkarıldığını biliyoruz ve bu yasaya evet diyenler kadar Meclise oylamaya gelmeyen milletvekilleri tarihe kara leke olarak adlarını yazdırmıştır.”