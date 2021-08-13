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Soluk borusuna baklava kaçtı; hayatını kaybetti

13 Ağustos 2021 15:14

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde soluk borusuna kaçan baklava dilimi nedeniyle nefessiz kalan kişi, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi Umut Sokak'ta yaşayan Sebahattin Yıldıztekin (67), Kurban Bayramı'nın 3. günü yediği baklava diliminin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldı.

Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık 20 gündür tedavisi süren Yıldıztekin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Yıldıztekin'in cenazesi, Köseköy Selimiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldıztekin'in, 1987 yılında Köseköy Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. (AA)

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