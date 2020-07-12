Soluğu mahkemede aldılar: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e ölüm tehdidi

Mahkeme Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

Hazar Ergüçlü’nün hayranı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı: "Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."