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Soluğu mahkemede aldılar: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e ölüm tehdidi

12 Temmuz 2020 20:15

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Altıntaş’ın oyuncu Hazar Ergüçlü’yü de tehdit ettiği ortaya çıktı.

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