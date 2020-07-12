Soluğu mahkemede aldılar: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'e ölüm tehdidi
12 Temmuz 2020 20:15
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Altıntaş’ın oyuncu Hazar Ergüçlü’yü de tehdit ettiği ortaya çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer’le kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Sinan Altıntaş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; korunma talebiyle ilgili İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Sinan Altıntaş’ın mesajlarında sürekli oyuncu Hazar Ergüçlü’nün kız arkadaşı olduğunu ve ilişkilerinin Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer tarafından bozulduğunu dile getirdiği anlatıldı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer’in avukatı dilekçede, şu ifadelere yer verdi:
"Sinan Altıntaş, kız arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Hazar Ergüçlü’yü getirmelerini istemiştir. Ancak Hazar Ergüçlü’yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini ısrarla söylemiştir. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, Hazar Ergüçlü’yü tanımamaktadır.
"Sinan Altıntaş’ın ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını ve Tatlıtuğ çiftine şikayetlerinden vazgeçmelerini söylemiştir. Sinan Altıntaş’ın ölüm tehditlerine devam etmesi üzerine ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Korunma kararı verilsin."
Mahkeme Sinan Altıntaş’ın 1 ay süreyle Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.
Hazar Ergüçlü’nün hayranı olduğu iddia edilen söz konusu şahısla ilgili ünlü oyuncunun menajerlik ajansı şu açıklamayı yaptı:
"Hazar Ergüçlü, söz konusu şahsı hiç tanımamaktadır. Bu şahısla ilgili bilinen, zaman zaman yakın çevresine mesajla ulaşarak tehditkar yaklaşımlar göstermesinden ibarettir."