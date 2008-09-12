Solucanlar 'Greenpeace' gibi!

Greenpeace'den Sabancı'ya çağrı

Çevreciler artık daha örgütlü

İngiliz bilim adamları, toprak solucanlarının "21. yüzyılın çevre savaşçıları" olabileceğini düşünüyorlar.Solucanların, kimyasal maddelerle kirlenmiş toprağı temizlemeye yardımcı olabileceği düşünülen "metal yeme" özelliklerinin nasıl işlediğini ortaya çıkaran Reading Üniversitesi'nden bilim adamları, solucanın toprağı "mideye indirip" dışarı çıkardıktan sonra metallerde bazı küçük değişiklikler olduğunu tespit ettiler.Bu değişikliklerin, kimyasal maddelerle kirlenen topraktaki potansiyel toksik metallerin ortadan kaldırılmasında büyük yarar sağlayabileceğini düşünen İngiliz bilim adamları, Liverpool'daki Britanya Bilim Vakfı Festivali'nde yaptıkları sunumda, toprak solucanlarının "21. yüzyılın çevre savaşçıları" olabileceğinin altını çizdiler.Solucanların ideal "toprak detektifleri" ve varlıklarının toprağın sağlığını en iyi göstergesi olduğunu vurgulayan Reading Üniversitesi'nden Mark Hodson, toprak solucanlarının, aralarında arsenik, kurşun, bakır ve çinko gibi ağır metallerle kirlenen toprakta yaşamalarını sağlayan bir mekanizma geliştirdiklerini belirtti.Hodson, solucanların bazı özel metalleri "sarıp sarmalayan" ve kendilerini güvence altına almalarını sağlayan "metallotinein" adlı özel bir protein ürettiklerini belirterek, "Geniş anlamda, eğer bir toprak solucanı bir tip metalle baş edebiliyorsa, diğerleriyle de edebilir" dedi. İngiliz bilim adamları, bu araştırmaları sırasında Oxfordshire'a yeni kurulan ve topraktaki bir tuz tanesinden bin kez daha küçük metal parçacıklarını inceleyebilen röntgen ışını teknolojisinden faydalandılar.