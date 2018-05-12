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SOLOTÜRK GENÇ KARTALLAR İÇİN UÇTU

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri sundu

12 Mayıs 2018 23:27

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA
Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri sundu.
Hava Harp Okulu Genç Kartallar Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşen SOLOTÜRK 2018 akrobasi gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi. Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen vatandaşlar, gurur duyduklarını da ifade etti. F-16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK, tabanındaki altın renginde ay yıldız ile vatandaşları selamladı. 

Görüntü Dökümü:
-Gösteriden görüntü
-Vatandaşlar ile röportaj
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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