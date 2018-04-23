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SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında nefesleri kesti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE semalarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti

23 Nisan 2018 19:02

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE semalarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.
Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Çanakkale Boğazı semalarında çocuklar için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri\'nin gösteri ekibinde yer alan SOLOTÜRK gösterisini, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılmak üzere aileleriyle kordon boyunu dolduran yüzlerce çocuk ilgiyle izledi. Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar alkış ve ıslıklarla SOLOTÜRK pilotuna sevgi gösterisinde bulundu. Yarım saat süren gösteri büyük ilgi gördü.
SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları\'nın 103\'üncü yıl dönümü Anma Törenleri kapsamında, 24 Nisan Salı ve 25 Nisan Çarşamba günü, Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Şehitler Abidesi semalarında birer gösteri gerçekleştirecek.

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