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Dünya

Solomon Adaları'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: İki kişi hayatını kaybetti

Patlama sonucu bir ailenin diğer üyeleri de yaralandı

26 Ekim 2021 14:18

T24 Dış Haberler

Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Solomon Adaları’nın başkenti Honiara’da pazartesi günü sabah saatlerinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba patladı.

Bomba yakınlarında bir taş fırınında yemek yapan baba-oğul patlama sonucu hayatını kaybetti. Ailenin iki üyesinin de patlamada yaralandığı belirtildi.

Bu yıl Solomon Adaları ve Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde yeraltında gömülü bir bombanın patladığı beşinci olay meydana gelmiş oldu.

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