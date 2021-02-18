Solomon Adaları açıklarında yük gemisinin bir ton yakıt boşalttığı iddia edildi

T24 Dış Haberler

Bir yük gemisi, Solomon Adaları açıklarında denize bir ton petrol dökmekle suçlandı.

Hükûmet yetkilileri, Panama bayraklı MV Quebec'in ocak ayında Çinli bir şirket için yük taşırken Solomon Adaları'na gittikten sonra Graciosa Körfezi'ne taktı boşalttığını söyledi.

Temotu Başbakanı Clay Forau, gemilerin bilinçli olarak Solomon Adaları'nın sularını kirlettiğine inandığını söyledi.

The Guardian'a konuşan Forau, "Bu gemilerin denizleri kirletmeme ile ilgili yasalarımızı ihlal ettiği çok açık. Farklı olan şey şimdi yakalanmış olmaları" dedi.

Forau, MV Quebec'in yanı sıra 7 yıl önce batan MV Tremax'ın da sularına hâlâ yakıt sızdırdığını ifade etti.

Forau, gemilerin sahiplerinin sorumlu tutulmasını istediklerini belirtti.