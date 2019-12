Solmaz'ın, eşine yürek burkan vedası: Gözün arkada kalmasın...

T24

Beklenmedik ölümüyle başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğan sunucu, eski VJ Defne Joy Foster, dün İstanbul’da düzenlenen hüzünlü bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Defne son yolculuğuna uğurlanıyorAnne Hatice Foster, sabah saatlerinde kızının Nişantaşı’ndaki evinden güçlükle çıktı. Arkadaşları ve ambulans görevlisi tarafından kucaklanan Hatice Foster ambulansla kızının cenazesinin bulunduğu Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki gasilhaneye getirildi. Burada görevlilerin ve arkadaşlarının yardımıyla ambulanstan inen Hatice Foster, gasilhaneye girerek kızı Defne’yi son kez gördü.Gasilhane çıkışında anne Hatice Foster’in ağzından “Sabır yarabbim” kelimeleri yükseldi. Annesinin camiye geçmesinden sonra, Defne Joy Foster’in cenazesi gasilhaneden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Cenaze daha sonra Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Cenazenin camiye gelmesinden sonra Hatice Foster tabutun yanına gitmek istedi. Tekerlekli sandalye ile kızının tabutunun yanına gelen Foster, fenalaşınca yeniden ambulansa taşındı. Hatice Foster, bir süre sonra tekrar tekerlekli sandalye ile cami avlusuna getirildi. Tören boyunca Hatice Foster’ın yanında sağlık ekipleri bulundu. Son yolculuğuna böyle uğurlandı.İlaçlarla ayakta durabilen acılı anne kızının tabutu başında “Seni çok seviyorum kızım. Canım çok acıyor. Sensiz nasıl dayanacağım. Çok acıymış. Kızım nasıl bırakıp gittin” diyerek gözyaşı döktü. Foster ’in Amerika’daki babası ise cenazeye gelemedi.19 aylık Can Kılıç isminde bir de oğlu olan Foster’in eşi İlker Yasin Solmaz da eşinin tabutunu omuzlayarak cami avlusuna getirdi. Solmaz bir ara eşinin tabutu başına gelerek tabutu okşadı ve gözyaşı döktü. Eşinin cenazesinin başından bir an olsun ayrılmayan Solmaz’a arkadaşları destek oldu. Solmaz eşinin tabutu başında dikilmeye daha fazla dayanamayarak cami içine götürüldü. Solmaz, duygulu anların yaşandığı tören sonrasında tekrar eşinin tabutunu omuzlayarak bir süre taşıyarak son görevini yerine getirdi. Ayakta güçlükle durabilen dayısı Nejat Nayman da, “Dayıcığım nerelerdesin. Ah melez kızım bizi bırakıp nasıl gittin ” diyerek ağladı.Foster’in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Acun Ilıcalı ve eşi İlker Yasin Solmaz’ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup tarafından omuzlara alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceği yere kadar taşındı. Sevenleri, cenaze toprağa verildikten sonra ellerindeki karanfillerle mezarı başına gelip dua okudu ve mezarın üzerine karanfiller attı.Cenaze törenine yakınlarının yanı sıra “Yok Böyle Dans” programının yapımcısı Acun Ilıcalı ve yarışmacı arkadaşları ile dostları Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Azra Akın, Nilgün Belgün, Metin Arolat, İpek Tanrıyar, İnci Türkay, Burcu Güneş, Emre Altuğ, Çağla Şikel, Pascal Nouma, yarışmadaki partneri Rick Rose, Emrah, Nedim Saban ve Açelya Akkoyun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu, sunucu ve yapımcı ile vatandaşlar katıldı. Foster ’in evinde yaşamını yitirdiği Kerem Altan’ın ise cenaze sırasında gizlice gelip bir süre sonra ayrıldığı belirtildi.Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Defne Joy Foster’ın ön raporuna göre, ölüm nedeni solunum yetmezliği... Foster’in kanında uyuşturucu maddeye rastlanmadı ancak alkol olduğu tespit edildi. Defne’nin vücudunda darp izine rastlanmadı.Defne Joy Foster, hayata gözlerini yummadan önce son kez Fransız Sokağı’nda eğlendi. Arkadaşlarıyla birlikte gece 23.30’dan 2.10’a kadar eğlenen 32 yaşındaki DJ, Chez Bore adlı mekanda ‘Yok Böyle Dans’ programında öğrendiği bütün figürleri sergiledi. Mikrofonu eline geçiren genç DJ arabesk şarkılar söyledi. Son şarkısı ise “Bir kere de bana ihtiyacın olsun’ oldu. Saat 2.10’da Chez Bore’den ayrılan Foster, Asmalı Mescid’teki ‘Eeelence’ adlı bara gitti. Burada Kerem Altan ile tanıştı ve onun evine gitti. Kerem Altan, “O bana ismimi bile sormadı. Ben de onun evli olduğunu bilmiyordum” dedi.Defne Joy Foster'in ölümünden sonra eşi İlker Yasin Solmaz'ı yalnız bırkmayan yakın dostu, oyuncu Arda Esen, arkadaşı Solmaz'ın eşine kızgın olmadığını söyledi. Esen şöyle konuştu:"Ölene kadara İlker'in Defne'yle vedalaşmasını unutamam. Morgda eşiyle müthiş bir şekilde vedalaştı. Defne'ye sarılıp 'Gözün arkada kalmasın, Can Kılıç aslanlar gibi büyüyecek' dedi."