Solistten izleyiciye: Konuşma lan

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki şenlikte Karmate grubunun solisti Resul Dindar tartıştığı izleyiciye "Konuşma lan, adamı hasta etme" deyince konser alanı boşaldı.

Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü (DOKADAK) tarafından bu yıl 6’ıncı kez düzenlenen Uluslararası Rafting Şenliği kapsamında, dün gece Ardeşen Belediyesi’nce şenlik alanında konser için sahne oluşturuldu.

Yaklaşık 7 bin kişinin izlediği konserden önce konuşan AK Parti Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, bölge turizmi adına yapılan çalışmaları anlattı. Konuşması oldukça uzayan milletvekilinin ardından sahneye çıkan Karmate gurubu, kalabalığı selamladı. Daha sonra konuşan grubun solisti Resul Dindar, organizasyonu yapanlara eleştiriler yöneltirken miletvekili Bayraktar’ın konuşmasına atıfta bulunarak, "Bu akşam şarkı söylemek yok. Bizim çok övünecek şeylerimiz var ya, onları söyleyelim, onlarla övünelim" dedi.

Konsere başlayan ancak şarkı aralarında organizasyonu gerçekleştirenlere yönelik eleştirileri sürdüren solist Dindar, izleyicilerden bir kişinin laf atması üzerine, "Konuşma lan, adamı hasta etme" dedi. Bu sözler, izleyicilerin tepkisine neden oldu. Sahnenin çevresindeki izleyiciler kısa sürede alanı boşalttı. Konser de kısa süre sonra bitti.

Özür dilediler

Gerginlik ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden açıklama yapan grup özür diledi. Grup adına açıklamalarda bulunan solist Resul Dindar, "Rafting Şenlikleri kapsamındaki etkinlik için sahnedeydik. Organizasyonda meydana gelen bazı sıkıntılar ve gecenin ilk dakikalarında yaşanmış olumsuzluklardan ötürü duyduğum üzüntüyü başta grubum Karmate, daha sonra bu gece için emek sarf eden, raftinge gönül veren Dokadak Kulübü ve siz gönüllüleriyle, orada olan tüm dostlarımla paylaşıyorum. İçerisinde bulunduğum ve sizlere yansıtmaktan üzüntü duyduğum anlar için özürlerimi ileterek sevgi ve saygıyı hakim kılmayı diliyorum" dedi.