Solhan Müftüsü KHK ile ihraç edildi

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Solhan İlçe Müftüsü Ali İkiz, Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete\'de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi.

Eskişehir\'de vaiz iken, Nisan ayında Bingöl\'ün Solhan ilçesine müftü olarak atanan Ali İkiz, olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete\'de yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildi. İhraç edilen Ali İkiz, Müftülük görevine geldiğinde daha önce İlçe Kaymakamlığına devredilen ve FETÖ\'ye bağlı bir yurdun Kız Kuran Kursuna çevrilmesi için çalışmalarda bulunmuştu. İlçe Müftülüğü tarafından çevrilen yurdun ismi ise, \'15 Temmuz Şehitler Hafız Yatılı Kız Kuran Kursu\' olarak belirlenmişti. \'15 Temmuz Şehitler Hafız Yatılı Kız Kuran Kursu, geçtiğimiz ay faaliyete girmişti.



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