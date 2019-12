Solda ittifak bilmecesi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kesin olarak Eskişehir’den DSP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağını, burada CHP’nin aday göstermeyeceğini ifade ederek, İstanbul için CHP’den aday olması gibi bir şeyin de söz konusu olmadığını bildirdi.Büyükerşen, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in 2. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen panele gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ve CHP tarafından destekleneceği" yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Büyükerşen, şunları söyledi:"Bu haberde iki teklif söz konusuydu. Bir tanesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de DSP’nin aday göstermemesi. Buna karşılık Eskişehir, Ordu ve Bartın’da CHP’nin aday göstermemesi şeklindeydi. Ben Sayın Genel Başkan ve Genel merkez ile görüştüm. DSP Genel Başkanımızın Karadeniz’deki açıklaması paralelinde CHP tarafından yapılan bu teklif konusundaki görüşleri itibariyle olumlu izlenim aldım."Büyükerşen, "Siz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP ve DSP’nin ortak adayı olarak mı lanse ediliyorsunuz?" sorusu üzerine, bugünkü bir gazetede yer alana konuya ilişkin haberi anımsatarak, şöyle devam etti:"İki öneri vardı. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ama birincisi İstanbul, Ankara, İzmir’de CHP’yi DSP destekleyecek, buna karşılık CHP de Eskişehir, Ordu ve Bartın’da. Genel Başkanı’nın da bu konuda beyanları olmuştu. Eğer birinci teklifi CHP’nin olumlu olursa, ikincisi zaten kendiliğinden hükümsüz kalıyor."Büyükerşen, "Eğer CHP, DSP ile bu anlamda bir ortaklık sağlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin CHP’den aday olacak mısınız?" sorusuna da "Hayır. Böyle bir şey yok. Yani, bu ikinci alternatifti" yanıtını verdi. Büyükerşen, "Siz Eskişehir adayı mısınız?" soruna ise şu karşılığı verdi:"Evet, Eskişehir adayıyım. Ben daha evvelki beyanlarımda da Eskişehir’den aday olacağımı söylemiştim. Tabii belli bir parti disiplini içerisinde olmak da gerekli. DSP’nin bir özelliği de parti disiplinidir. O nedenle kesin olarak ben Eskişehir’in DSP’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağım. CHP, aday göstermeyecek. Aynı şekilde Ordu ve Bartın’da da böyle olacak. Buna mukabil de CHP’nin, İstanbul, Ankara, İzmir adaylarına DSP destek verecek."Yılmaz Büyükerşen, "Bir anlamda Murat Karayalçın da DSP tarafından desteklenmiş olacak mı?" sorusunu karşılık, "Gayet tabi desteklenmiş olacak. Çünkü Sayın Murat Karayalçın ve benim gibi siyasetle uğraşanlar, hep solda iş birliğini yıllardan beri savuna geldik. Her iki lider arasında yapılan görüşmeden sonra bu iş birliği daha da geliştirilebilinir. Diğer iller bazında da dikkate alınabilir. DSP Genel Başkanı’nın yapmış olduğu teklif ve kamuoyuna açıklamış olduğu düşünceleri de bu istikamettedir."Büyükerşen'in bu sözlerinin hemen ardından CHP Genel Saymanı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Sözcüsü Mustafa Özyürek, CHP'nin yerel seçimlerde Türkiye’nin her ilinde aday göstereceğini açıkladı.Partisinin bu konudaki tavrının ve açıklamalarının net olduğunu belirten Özyürek, şunları söyledi:"Bizim bu konudaki açıklamalarımız net. Hep ifade ettiğimiz gibi biz Türkiye’nin her tarafında seçime gireceğiz. Çünkü bizim için önemli olan Türkiye genelinde AKP’nin oylarını aşağı çekmek, CHP’nin oylarını da yükseltmektir. O bakımdan Türkiye’nin her tarafında aday göstereceğiz. Eskişehir’de de Ordu’da da aday göstereceğiz. Buradaki DSP’li belediye başkanları eğer partimizden aday olmak isterlerse bunu memnuniyetle karşılarız, ancak başka partilerden aday olmaları halinde biz, kendi adayımızı gösteririz ve kendi adayımıza destek oluruz. Bizim bu konudaki kararlılığımız baştan beri böyle devam etmiştir. Bunun dışında hiç kimseyle, bu ilke dışında bir görüşmemiz olmamıştır. DSP de ayrı bir partidir, dilediği yerde adayını gösterebilir. CHP de ayrı bir partidir, elbette Türkiye’nin her tarafında adayını gösterecektir."