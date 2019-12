Sol'da birlik arayışları sürüyor

T24 - Solda yeni bir merkez yaratma çalışmaları sürüyor. Kitlesel bir sol parti kurma faaliyetlerinde, çalışmalarını Türkiye çapında tüm yerellerde ortaklaştırma kararı alan Yeni Sol, SHP ve Alevi toplumsal muhalefetinden Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz Grubu, ortak bir açıklama yaptı.





www.turnusol.com adlı internet sitesinin haberine göre ‘Farklı bir Türkiye yaratma mücadelemizi sürdürüyoruz’ başlığını taşıyan açıklamada, kurulacak partinin Türkiye’nin temel sorunları hakkındaki yaklaşımları da tarif edildi.



Yeni Sol, SHP ve Nasıl Bir Türkiye İstiyoruz Grubu'nun ‘İstersek başarabiliriz ve biz istiyoruz’ cümlesi ile biten ortak açıklaması şöyle:





'Farklı bir türkiye yaratma mücadelemizi sürdürüyoruz'



‘‘Günümüzde Türkiye toplumu barış, özgürlük, adalet ve demokrasi arıyor. Özgürlükçü, eşitlikçi ve sosyal bir Türkiye istiyor.



Herkes;



- Bu topraklar üzerinde yaşayan; Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Ermeni, Rum, Yahudi, Sünni, Alevi, Süryani ve diğer bütün farklı etnik, dilsel, dinsel, mezhepsel, kültürel kesimlerin Anayasa ve yasalar önünde olduğu kadar uygulamada da eşit yurttaşlar olarak kabul edildiği ve öyle yaşayabildikleri bir ülke;



- Emekçilerin sosyal ve ekonomik tüm haklarının yasal güvenceye kavuştuğu, toplumsal adaletin fırsat eşitliğiyle pekiştiği, yoksul ve dışlanan kesimlerin her türlü insani destekten yararlandığı, çokça üreten ve hakça paylaşan bir ülke;



- Çatışmaların yaşanmadığı, şiddetin her biçiminin sona erdiği, sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözüldüğü özgür, demokratik ve gerçekten laik bir ülke;



- Yurttaşlar, özellikle de kadınlar üzerindeki geleneksel, ideolojik bütün baskıların kalktığı ve kişilerin yaşam tercihlerinin ve tarzlarının kendi iradelerine ve özgür seçimlerine bağlı olduğu bir ülke;



- İnanç özgürlüğünün tüm yurttaşlara yasalarla ve uygulamalarla tanındığı, bir inancın veya yaşama tarzının diğerini baskı altında tutmaya yeltenmediği bir ülke;



- Asker ya da sivil hiçbir gücün demokratik rejimi tehdit etmediği, kaynağını nereden alırsa alsın vesayetçiliğin ve buyrukçuluğun hiçbir biçiminin kabul edilmediği çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti talep ediyor.



Biz tüm bu demokratik taleplere cevap verme kararlılığındayız. Bu fikir ve talepleri tereddütsüz benimseyen ve savunanları bir araya getirecek, katılımcı, kitlesel sol ve demokrat bir partiyi kurmak için yola çıktık.



Böyle bir parti, farklı bir Türkiye yaratma amacı etrafında en geniş katılımı sağlayarak, Türkiye’de siyasal alanın ağırlık merkezinin, tutucu ve statükocu, ırkçı milliyetçi eğilimlerden, sol ve demokratik değerlere kaymasını gerçekleştirecektir.



Fikirlerimizle, yapıcı siyaset ve demokratik örgütlenme tarzımızla, katılımcı anlayışımızla, siyasette gençleşmeyi sağlayarak ve geniş bir toplumsal tabana dayanarak, Türkiye solunda sahici bir yenilenmeyi gerçekleştireceğiz.



Bu doğrultuda attığımız her adım, daha şimdiden toplumda güven ve umut yaratıyor. İnsanları yepyeni bir enerjiyle hareketlendiriyor.



Toplumdan aldığımız bu güç ve ilhamla, mücadelesini yepyeni anlayışlarla geliştirecek ve bu hedeflere inananların en geniş birlikteliğini sağlayacak bir siyasal partinin kuruluşunu gerçekleştirme kararlılığındayız.



Farklı bir Türkiye’yi birlikte yaratabiliriz…



İstersek başarabiliriz ve biz istiyoruz…’’