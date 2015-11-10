Solcular birleşip hükümeti düşürdü

Portekiz’de merkez sağ hükümet, programına güvenoyu alamayınca düştü.

BBC’nin haberine göre, ülkede 1978’den bu yana ilk kez bir hükümet, güven oylaması aşamasında düşüyor.Hükümet, sol partilerin oylarıyla düştü. 230 üyeli parlamentoda, 123 milletvekili hükümet programı aleyhinde oy kullandı.

Bu sonuçla, Sosyalistlerin liderliğinde bir hükümet kurulması olasılığı belirdi. Merkes sağ bir çizgisi olan Sosyal Demokrat Parti, 4 Ekim’de yapılan seçimlerden birinci parti olarak çıkmasına rağmen meclis çoğunluğunu kaybetmişti. Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Sol Blok milletvekilleri hükümetin kemer sıkma önlemlerini sona erdirme hedefiyle güven oylamasında birlikte hareket etme kararı almıştı.