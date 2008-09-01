Solaryumla savaşarak öldü

Avustralya’da üniversite öğrencisi Clare Oliver, bronz bir tene sahip olmak için sürekli solaryum salonlarına gitmeye başladı.

Genç kız, kolunun altında çıkan bir yumru nedeniyle doktora gitti. Yapılan tetkiklerden sonra Oliver’e cilt kanseri teşhisi konuldu. Oliver, geçirdiği bir operasyonun ardından normal yaşamına geri döndü. Oliver yaptığı araştırmada, solaryum salonlarının cilt kanseri riski içerdiğini öğrendi. Bunun üzerine solaryum salonlarına karşı kampanya başlatan Oliver, kısa sürede kamuoyunun ve basının dikkatini çekmeyi başardı.

Kendisini destekleyenlerle birlikte kampanyasını kararlı bir şekilde yürüten Oliver, solaryum salonlarına cilt kanseri riskine karşı uyarıcı levha asılması için mahkemeye de başvurdu.

Oliver, kanserin tekrarlaması ve vücudun tedaviye cevap vermemesi nedeniyle durumu ağırlaştı. Oliver, geçtiğimiz yıl 26 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Kanserle geçirdiği süre boyunca solaryum salonları aleyhine bir kampanya başlatan Oliver, uzun süre Avustralya'da basın ve kamuoyunun ilgi odağı oldu. Cilt kanseri riski içeren solaryum bronzlaşmasının uzun süre gündemde kalmasını ve belki de binlerce hayat kurtaracak yasal düzenlemeler yapılmasını sağladı.



Genç kızın ömrü başlattığı mücadelenin sonuçlarını görmeye yetmese de, Avustralya Hükümeti solaryum salonlarına müşterilerine bronzlaşma yatağı kullanımının getirdiği riskleri bildirme ve kullanımın kişisel rızayla olduğuna dair yazılı onay alma zorunluluğu getirdi. (TEMPO24)