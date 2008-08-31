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Sağlık

Solaryumda büyük tehlike!

Avustralya’da bir mahkemenin verdiği karara göre, ülkedeki tüm solaryum salonları, solaryamun cilt kanseri tehlikesini arttırdığına dair bir uyarı asmak zorunda olacak.

31 Ağustos 2008 03:00

Avustralya’da bir mahkemenin verdiği karara göre, ülkedeki tüm solaryum salonları, solaryamun cilt kanseri tehlikesini arttırdığına dair bir uyarı asmak zorunda olacak.

Dava, cilt kanserinden hayatını kaybeden ve son günlerini solaryumun sağlığa zararları konusunda insanları uyarmak için yürüttüğü kampanyaya adayan 26 yaşındaki Clare Oliver’ın yakınları tarafından açılmıştı.
Zorunlu uyarı, müşterileri solaryumun cilt kanseri riskini artırdığına dair bilgilendirilecek. Bronzlaşmanın cildi güneş yanıklarından korumadığını ve ultraviyole ışınların ciltte yarattığı hasarı vücudun kendi kendine iyileştiremediği belirtilecek. Karara uymayanları para ve hapis cezası bekliyor

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