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Sağlık

Solaryuma yaş sınırı

Avusturya'da solaryuma girme alt sınırı 18 yaş olarak belirlendi. Yasağa uymayan solaryum sahiplerine 2.180 euro para cezası uygulanacak.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Avusturya’da 18 yaşından küçüklerin solaryum stüdyolarına girişi yasaklandı. Koalisyon ortakları ve muhalefetteki partilerin tümünün onayladıkları kanun 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.


Avusturya’da 18 yaşını doldurmayanlar solaryum stüdyolarına giremeyecek. Daha önce reşit olmayanlara sigara ve alkol satışının yasaklandığı ülkede gençlerin korunması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.


Maliye ve Gençlik Bakanı Reinhold Mittellehner yaptığı açıklamada, solaryum işleten otel, fitnes salonları gibi yerlerin müşterilerinden kimlik sormasını isteyeceklerini söyledi. Yasağa uymayan kişi ve işletmelere 2.180 Euro para cezası uygulanacağı duyuruldu.


Bu kararın alınmasıyla 18 yaşından küçüklerin sağlık riski taşıyan ultraviole ışınlarından ve cilt kanserinden korunmalarının hedeflendiği belirtildi.


Avrupa’da solaryumların cilt kanserinin oluşumunda büyük faktörler arasında olduğunun bilimsel çalışmalarca ortaya konduğunu dile getiren Mittellehner, yasağın Almanya, İtalya ve Fransa’da da yürürlükte olduğunu söyledi. Almanya’da da yılda yaklaşık 140 bin kişinin cilt kanserine yakalandığı açıklandı.

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