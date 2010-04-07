Solaryuma yaş sınırı

T24-



Avusturya’da 18 yaşını doldurmayanlar solaryum stüdyolarına giremeyecek. Daha önce reşit olmayanlara sigara ve alkol satışının yasaklandığı ülkede gençlerin korunması için çalışmaların devam ettiği açıklandı.



Maliye ve Gençlik Bakanı Reinhold Mittellehner yaptığı açıklamada, solaryum işleten otel, fitnes salonları gibi yerlerin müşterilerinden kimlik sormasını isteyeceklerini söyledi. Yasağa uymayan kişi ve işletmelere 2.180 Euro para cezası uygulanacağı duyuruldu.



Bu kararın alınmasıyla 18 yaşından küçüklerin sağlık riski taşıyan ultraviole ışınlarından ve cilt kanserinden korunmalarının hedeflendiği belirtildi.



Avrupa’da solaryumların cilt kanserinin oluşumunda büyük faktörler arasında olduğunun bilimsel çalışmalarca ortaya konduğunu dile getiren Mittellehner, yasağın Almanya, İtalya ve Fransa’da da yürürlükte olduğunu söyledi. Almanya’da da yılda yaklaşık 140 bin kişinin cilt kanserine yakalandığı açıklandı.