Solaryum kanser riskini üç kat artırıyor

T24- ABD'de yapılan bir araştırmada, solaryumda bronz ten sahibi olma alışkanlığının öldürücü bir kanser türü olan melanoma riskini büyük ölçüde artırdığı belirlendi.





Minnesota Üniversitesinden araştırmacılar, solaryum cihazlarında bronz tene sahip olanların, solaryuma girmeyenlere göre yüzde 74 daha yüksek melanomaya yakalanma riskine sahip olduklarını tespit etti.





Cilt hastalıkları uzmanları, araştırmalarında Minnesota'da 2004'ten 2007'ye kadarki melanoma vakalarını inceledi.





1167 melanoma hastasının yüzde 63'ünün solaryum kullandığını gören araştırmacılar, solaryum kullananlar arasında melanomaya yakalanma riskinin de yüzde 74 olduğunu belirledi.(aa)