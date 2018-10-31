Solari'den Zidane yorumu: Kimse onunla kıyaslanamaz

İspanyol devi Real Madrid'de Julen Lopetegui'nin görevine son verilmesinin ardından geçici teknik direktörlük görevine getirilen Santiago Solari, takım hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının karakterlerini ortaya koymaları gerektiğini söyleyen Solari, kendisinden yeni bir Zinedine Zidane olmasının beklenmemesi gerektiğini de vurguladı.

Üst üste alınan başarısız sonuçlar üzerine Julen Lopetegui ile yollarını ayıran Real Madrid, takımın başına geçici olarak B takım teknik direktörü Santiago Solari'yi getirmişti.

En fazla 2 hafta takımın başında

İspanya Futbol Federasyonu kurallarına göre, geçici teknik adamlar, takımlarının başında en fazla 2 hafta kalabiliyor. Bu da Solari'nin yönetimden yeni bir kontrat almazsa, önümüzdeki 4 maçta Real Madrid'in başında olacağı anlamına geliyor.

İlk antrenmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Solari, geleceği düşünmediğini tek hedefinin, takımı içinde bulunduğu krizden kısa süre içinde çıkarmak olduğunu dile getirdi. Solari bunun için de, oyuncuların gerçek karakterlerini sahaya yansıtmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Kimse Zidane ile kıyaslanamaz"

Zinedine Zidane'ın da kendisi gibi B takımından ayrılarak Madrid ekibini çalıştırmaya başladığı hatırlatılan Solari, "Kimse Zidane ile kıyaslanamaz. O hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bu kulubün tarihindeki en büyük isimlerden biri. Benim hedefim ise elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma kaybettiği özgüveni geri kazandırmak" dedi.