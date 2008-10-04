Sol, seçimlere bölünerek hazırlanıyor!

Yerel seçimler öncesi DSP Karayalçın, Sarıgül gibi solun önde gelen isimleriyle temasta. CHP ise ittifaklara karşı. Bölünmeyle sol, kalesi sayılan birçok il ve ilçeyi kaybedebilir.



Seçmen, 2009 yılı mart ayında sandık başına giderek, yerel yönetimlerin yeni isimlerini seçecek. Mart ayının son pazar gününde söz seçmende olacak ancak Türk siyasetinde, o tarihe kadar aday belirleme konusundaki istişareler, paslaşmalar, kulisler devam edecek. Seçmenin yerel seçimlerdeki siyasi tercihini, genel seçimlere de yansıttığı dikkate alındığında, 2009 yerel seçimleri, 2011 yılında yapılması öngörülen genel seçimler için de önemli bir işaret olacak.



Sol hep hezimet yaşıyor



2004 yerel seçimlerinde son 40 yılın en büyük seçim başarısını kazanan sağ, Türkiye genelinde yüzde 72.83’lük bir oy elde etti. Sol tarihi bir yenilgiyle oylarını 26.33’e geriletti. 2004 seçimlerine Demokratik Güç Birliği ismiyle SHP çatısı altında giren DEHAP ise yüzde 5.3 oy aldı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde de AKP seçimin galibi olarak çıktı. Sol, yerel seçimlerde yaşadığı hezimetin bir benzerini genel seçimlerde de yaşadı.



Karayalçın yine devrede



2004 seçimleri öncesinde sol cenahta aday belirleme konusunda yaşanan bölünmüşlüğün bir benzeri 2009 yerel seçimlerine de yansıyor. 2004 yerel seçimlerinde AKP’nin adayı Melih Gökçek’e karşı yarışan Murat Karayalçın da CHP’nin adayı Yılmaz Ateş de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ipi göğüsleyememişti. Karayalçın, 2009 yerel seçimleri için de aynı göreve talip. Karayalçın ile DSP yönetimi arasında bu konuda sıcak temas var. Buna karşın CHP sol ittifak girişimlerine uzak duruyor. DSP lideri Sezer, solda tek aday çıkartılması görüşünde. Ancak, Baykal’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için esi ODTÜ Rektörü Ural Akbulut’u aday gösterme düşüncesinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.



Sarıgül oyları böler mi?



İstanbul’da ise, öne çıkan isim Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül. Sarıgül’ün adı DSP’nin Şişli ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Sarıgül, medya, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile teması nedeniyle İstanbul’da ismi öne çıkan belediye başkanlarından biri. DSP yönetimi, Sarıgül’ün oy potansiyelinin yüksek olduğu görüşünde.

Sarıgül ile DSP lideri Zeki Sezer arasındaki görüşmeler halen sürüyor.



Kılıçdaroğlu farkı



CHP kulislerinden yansıyanlara göre, parti içerisinde İstanbul adayı olarak AKP hakkında yolsuzluk iddialarını gündeme getiren CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi öne çıkıyor. Ancak genel merkezde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sağın da oylarını alabilecek bir ismin de çıkarılabileceği yönünde bir görüş var. Kılıçdaroğlu’nun “sağ oyları” alamayacağı endişesi, CHP yönetiminin ibresini, İlhan Kesici’ye çevirmesine neden oluyor. Partinin etkin isimlerinden birkaçı ise Kesici’nin sosyo-kültürel yapısı nedeniyle İstanbul’un yoksul semtlerinden oy alamayacağı görüşünü belirtiyor. CHP de bu nedenle, AKP’nin adaylarından sonra açıklama yapacağı beklentisi yüksek.



Kadın aday sürprizi



Aynı aday çokluğu, Ankara’nın simge ilçesi Çankaya için geçerli. CHP kulislerinden yansıyanlar, son günlerde yayınlanan ses kaydı ile tartışılan Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a Baykal ve Genel Sekreter Önder Sav’ın sıcak bakmadığı yönünde. Kulislerde Çankaya taliplileri arasında eski belediye başkanlarından Haydar Yılmaz’ın da adı geçerken, Çankaya için Baykal’ın kafasında bir kadın aday olduğu da kurmaylar tarafından yansıtılıyor.



İzmir de alarm veriyor



İzmir ve bağlı belediyeleri de, Ankara Çankaya gibi CHP’nin simge belediyelerinden. 22 Temmuz seçimleri dikkate alındığında İzmir’de AKP ile CHP arasında yaklaşık 4 puanlık oy farkı bulunuyor. Yeni çıkarılan belediye kanunu ile şekillenen yerel yönetim yapısı da CHP’yi düşündürüyor. CHP de, söz konusu etkenlerin dışında solun birden fazla aday çıkarması durumunda sol oyların bölüneceği endişesi de yaşanıyor.



