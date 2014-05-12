Sol Parti'den hükümete Rusya tepkisi

Almanya'da ana muhalefetteki Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, Ukrayna krizinde Alman hükümetinin tutumunu eleştirdi.

Partisinin genel kurulunda konuşan Gysi, Sol Parti dışındaki Alman siyasi partilerini konuya tek taraflı yaklaşmakla suçladı. Gysi, "Rusya'nın krizdeki sorumluluğunun farkındayız. Ancak AB ve NATO'nun sorumluluğunu da görmezden gelmiyoruz" dedi.

Almanya'da 1969 – 1974 yılları arasında başbakanlık yapan Willy Brandt tarafından gündeme getirilen "Doğu politikası"nı hatırlatan Gysi, AB ve Almanya'yı Rusya'ya karşı izledikleri tavrı gözden geçirmeye çağırdı. Gysi, "Batı, Rusya'nın Avrupa'nın bir parçası olduğunu kavrayamadı" dedi.

Gysi daha sonra Moskova'ya hareket etti. Yola çıkmadan önce ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Gysi, krizin çözümüne katkı sağlamak istediğini söyledi.

Gysi, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın Başkanı Sergey Narışkin ile görüşecek. Narışkin, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde bulunuyor.