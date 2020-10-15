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Politika

SOL Parti: Seçim yeterliliği barajını aştık

15 Ekim 2020 19:25

SOL Parti, Büyük Kongre’nin tamamlandığını belirterek seçim yeterliliği barajını aştığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada, "SOL Parti seçimlere katılma hakkını kazanmıştır” denildi.

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