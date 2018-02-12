Sol Parti Ankara'ya baskının artırılmasını istiyor

Almanya'da muhalefetteki Sol Parti, Die Welt gazetesinin Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel için hükümetten daha açık bir tutum sergilemesi talebinde bulundu. Haber ajansı epd'nin sorularını yanıtlayan Sol Parti'nin Meclis Grup Başkan Yardımcısı Heike Hänsel, "imzalanan koalisyon anlaşmasında Türkiye’ye silah satışına ilişkin tek bir kelime yer almadığına" dikkat çekti. Hänsel, "Türkiye’nin rehine politikasına artık bir son vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri konusunda daha fazla baskı yapılması gerektiğini" savundu.

Türkiye'de geçen yıl Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu’nun davasını izleyen Hänsel, bu tarz davalarda yoğun bir "askerileşme" gözlemlediğini aktardı.

Tolu’nun Silivri’de görülen ilk duruşmasında mahkeme önünde zırhlı tankların beklediğini belirten Sol Partili politikacı, "Mahkeme binasına girebilmek için askeri kontrol noktalarından geçtik" diye konuştu. Mahkeme salonunda jandarmaların sanıkların yanında oturduğunu anlatan Hänsel, "Bu şiddet gösterisi bizde bu davanın bir gazetecinin değil, tehlikeli bir teröristin davası olduğu hissini yarattı" dedi.

"Siyasi davalarla karşı karşıyayız"

"Burada siyasi davalarla karşı karşıya olduğumuz çok açık" diye konuşan Hänsel, Meşale Tolu’nun zamanlama açısından Türkiye ve Almanya arasındaki silah ihracatı tartışmalarına yakın bir dönemde tahliye edildiğine vurgu yaptı. Sol Partili Heike Hänsel, "Belli ki mahkemenin kararı mahkemede değil, aksine başka bir yerde veriliyor" dedi.

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, geçen yıl 14 Şubat’ta ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış, 27 Şubat’ta da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame ise henüz hazırlanmış değil.

epd, BD/HS

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