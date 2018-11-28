Sol ön patisi kesik halde bulunan kedi kurtarılamadı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, sol ön patisi kesik halde bulunan kedi, vatandaşlar tarafından götürüldüğü veterinerde yapılan müdahalelere rağmen 1 gün sonra öldü.

Paşaköy Mahallesi\'nde yaşayan vatandaşlar, geçen pazartesi günü sol ön bacağının pati kısmı kesilmiş halde tekir cinsi kedi buldu. Vatandaşlar kediyi, Şehzadeler ilçesinde Peker Mahallesi\'ndeki bir veterinere götürdü. Tedaviye alınan kedi, yapılan müdahaleye rağmen ertesi gün öldü. Kedinin ölümü üzüntü yaratırken, kimin zarar verdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Derneği Manisa Başkanı Gökhan Oğuz Kaya, \"Her gün yeni bir vahşete uyanıyoruz. Bunu yapanların bir an önce yakalanarak, mahkeme önünde hesap vermesini istiyoruz\" dedi.

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