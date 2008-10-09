Sol, Gökçek'e karşı birleşiyor

Sol seçimlere nasıl hazırlanıyor



CHP'de ilk hedef İstanbul

Yerel seçimlerde solun işbirliği yapıp yapmayacağı tartışılırken, ilk somut adım başkent Ankara’da atılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın üzerinde uzlaşma sağlanmasında önemli ve sıcak gelişmeler yaşanıyor.CHP lideri Deniz Baykal’ın yakın çevresindeki parti kurmaylarına, “Murat Bey’le diyalog için derhal harekete geçelim” dediği öğrenildi.Baykal, yakın çevresine şu değerlendirmeyi yaptı: “Melih’in (Gökçek) en çok çekindiği aday Murat Karayalçın. Bu yüzden farklı politika yürütmeye çalışıyor. Sanki Karayalçın’ın aday olmasını istiyormuş gibi davranıyor. Bunu tersinden okumak gerekir. Gökçek, Karayalçın’ı karşısında görmek istemiyor. Birleşik sol karşısında seçimi kaybedeceğini biliyor. Biz Karayalçın’a soğuk değiliz. Kendisi ile önümüzdeki süreçte görüşme yapmayı düşünüyoruz. Tek isteğimiz SHP yerine CHP’nin adayı olarak seçime girmesidir.”Karayalçın’ın “Ankara’nın Gökçek’ten kurtarılması için” uzunca süredir CHP ile aralarında sorun olan “SHP’den aday olurum” ısrarından vazgeçme noktasına geldiği kaydediliyor. Karayalçın’ın ‘solun tek adayı’ olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi durumunda DSP’nin de sıcak bakabileceği ifade ediliyor.