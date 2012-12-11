Sol gazetesi Orhan Pamuk'un eline silah verdi!

Sol gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Başşar Esed'e istifa çağrısında bulunan Orhan Pamuk'un eline fotomontajla silah yerleştirdi.

Nobel Edebiyat ödüllü Orhan Pamuk, İsrailli yazar David Grossman, Barış Ödüllü İtalyan yazar Claudio Magris ve Alman kökenli Fransız siyaset ve toplum bilimcisi Alfred Grosser, Cezayirli yazar Bualem Sansal ve Alman yazar Martin Walser Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'e açık mektup yazdı.

Fransız Liberation gazetesinde yayımlanan mektupta, Esed'e "halkını kurtarması için istifa etmesi çağrısında bulunulurken", aksi takdirde Esed'in sonun Saddam ve Kaddafi gibi olacağı uyarısında bulunuldu.

Yayın hayatına kısa süre önce başlayan ve Türkiye Komünist Partisi çizgisinde yayıncılık yapan günlük Sol gazetesi bu mektubu "Orhan Pamuk tetikçiliğe başladı" manşetiyle kapağa taşıdı. Gazete ölüm tehditleri nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda kalan Orhan Pamuk’un eline fotomontajla bir silah tutuşturdu.

Fikirleri nedeniyle ölümle tehdit edilen Pamuk’a yönelik bu tavır özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



Kemal Okuyan: Sen bir faşistsin



Sol gazetesinin başyazarı Kemal Okuyan da köşesinden Orhan Pamuk’a "Sen bir faşistsin" diye seslendi.

Okuyan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Sen bir faşistsin...

Bir devlet başkanına "istifa et, yoksa... " tehdidini içeren bir mektup "insani" nedenlerle yazılmaz. Esad ve ailesi için kaygı duyan biri "çekilmezsen sonun Saddam ya da Kaddafi’ye benzeyecek" demez. Aynısını Tayyip Erdoğan da söylüyor her fırsatta. Sana yakıştırdığımızı ondan esirgemiyoruz elbette!

(... )

Durumun buysa, mektubun sonuna "bizden günah gitti, yan odada El Kaideciler bekliyor" diye eklemeyi de akıl etseydin bari.

Tam olurdu.

"Suriye halkının iyiliği için... " Böyle yazmışsınız Esad’ı istifaya davet ederken. İlginç olmuş. Suriye halkının Esad’ı vahşice öldürmeye hazırlanan "kötü adam"lara terk edilmesini istiyorsun öyle mi?"



Sosyal medyada Sol'a tepki



@umitalan: Orhan Pamuk'un altına imza koyduğu mektup utanç verici, ama Sol gazetesinin Pamuk'u eleştiren manşeti de iş değil, gazetecilik hiç değil.

@eksihabermas: Sol'un bugünkü manşeti kendilerini saçma sapan yayınlarla aynı kulvara yerleştirmedilerse, felaket derecesinde kötü.

@nobasaran: Orhan Pamuk'un tavrını siyasi açıdan, Sol'un manşetini gazetecilik açısından tartışmak gerekir. İkisi için de olumlu bir şey düşünemiyorum. Bir sahnede silah varsa o patlar. Pamuk'un eline silah vermek olacak iş değil. Meramı haddeden geçirmek işlemek gerek. Akla ilk gelenle olmaz. Pamuk'a söylenecek ne var ki? Duyarlılıkları tepkileri hep güdümlü,hep amaca dönük Böyle 'insani' çıkışların turnasolu Amerika'ya ne dediğidir. İmada, teşbihte, tarifte zeka vardır. Lafın tamamı aptala söylenir. Böyle manşet ilgi uyandırsa da saygı uyandırmaz. Tepki doğurtur düşünce değil.

@ruhavi: sol gazetesi, sol tarafın nefret bülteni akit olmaya niyetliyse, o tarafta bir tane akit var zaten. adı: türk solu...

@letrangerdem: Bir yazarın Esad'a "sonun ölüm" demesi mi daha korkunç, yoksa adı sol olan bir gazetenin bu yazarı elinde silahla manşete taşıması mı?