Sokrates 25 asır sonra beraat etti

Yunanistan'da, Atina'da kurulan temsili bir mahkeme, MÖ 399 yılında "tanrılara saygısızlık ve gençleri baştan çıkarmakla" suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen Yunan filozofu Sokrates'in masum olduğuna karar verdi.

Atina'da, Onasis Kültür ve Sanat Merkezi'nde, davacı ve davalı makamlarını Avrupalı ve Amerikalı ünlü hukukçuların oluşturduğu temsili mahkeme Sokrates'i yeniden yargıladı. Jüri heyetinde vatandaşların da yer aldığı duruşma sonunda yapılan oylamada, hakimlerin kararı 5'e karşı 5 ile eşit gelirken, davayı izleyenlerin büyük çoğunluğu oyunu Sokrates'in masum olduğu yönünde kullandı.

Duruşmada, dava makamı Sokrates'in, MÖ 404 yılında Atina'ya oligarşi rejimi getirerek 1500 demokrat Atinalı'yı katleden Triakonda'nın ruhani lideri ve fikir babası olduğunu iddia ederken, savunma makamı da gençleri eğitmenin ve düşünceleri ifade etmenin suç sayılmaması gerektiğini belirterek, Sokrates'in herhangi bir şiddet olayına fiilen karıştığı yönünde kanıt bulunmadığını savundu.

MÖ 469-399 tarihleri arasında yaşamış Yunan filozofu Sokrates, "sofist" olarak da biliniyor. Derslerini meydanlarda ve tiyatrolarda sözlü olarak verip hiçbir şey yazmadığı için felsefesi özellikle öğrencileri Platon'un, Ksenephon'un ve Aristoteles'in anlattıklarından tanınan Sokrates, ölüm cezasına çarptırılmasının ardından öğrencilerinin kaçma önerisini geri çevirip, Atina yasalarının öngördüğü şekilde baldıran zehiri içerek intihar etti. Yaşamı boyunca, kimsenin bile bile kötü olmadığını, her kötülüğün bilgi sanılan bir bilgisizlikten ileri geldiğini savunan Sokrates, "doğruyu bilen doğru davranır" diyor, doğru bilginin doğru eylemi gerçekleştireceğine inanıyordu.