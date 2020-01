Soko, ilk kez Türkiye'ye geliyor!

Fransız şarkıcı ve oyuncu Soko, konser vermek için ilk de Türkiye’ye geliyor.

İlk olarak ‘I’ll Kill Her’ parçasıyla tanınan Fransız şarkıcı ve oyuncu Soko, 12 Nisan Cuma akşamı Efes Pilsen sponsorluğunda gerçekleştirilecek konseri ile Türk müzikseverlerle ilk kez biraraya gelecek.

Konserlerine, setlist hazırlamadan çıkan ve sadece içinden geldiği gibi müzik yapan Fransız şarkıcının konseri 22.45’te Ghetto’da gerçekleşecek.

Radikal'de yer alan habere göre, 2007 yılında ilk hit single’ı ‘I’ll Kill Her’ ile dikkatleri üzerine çeken Soko, 2010 yılında Cesar Ödülleri’nde yılın gelecek vaat eden aktristi ödülüne aday gösterildi. 2012 Şubat’ında yayımlanan ilk albümü ‘I Thought I Was An Alien’dan çıkan ‘I Thought I Was An Alien’ ve ‘First Love Never Die’ ile adından söz ettiren Soko, İskandinavya, İngiltere ve Avustralya’da pek çok önemli festivalde performasıyla tam not aldı.

Kapı açılışının 21.30 itibariyle gerçekleştirileceği konsere 24 yaş üzeri müzikseverler katılabilecek.