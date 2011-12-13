Şoklanmış embriyodan kardeş dünyaya gelecek



T24 - İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. İsrael Aruh, tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olan çiftlerin şoklanmış embriyolardan kardeş istediklerini söyledi.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Opr. Dr. Aruh, tüp bebek yönteminin, ''normal yollardan anne baba olamayan çiftler için son durak olma özelliğini koruduğunu'' belirterek, son yasal düzenlemeyle 35 yaş altına tek embriyo transferi koşulu getirildiğini, bunun gebelik oranlarını düşürdüğünü, hastaların gebelik şanslarını artırmak için elde edilen embriyoların dondurularak saklanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Embriyoların saklanmasının çiftleri maddi külfetten de kurtardığını anlatan Aruh şunları kaydetti:

''Embriyolar, sıvı azot bulunan tanklar içinde dondurulup saklanıyor. Eskiden embriyo saklamada 'slow freezing' dediğimiz yavaş yavaş derecenin düşürüldüğü dondurma işlemi yapılıyordu. Bunun da çözüldüğünde belli başarısı vardı. Üç yıldır ise vitrifikasyon- camlaştırma yöntemini uyguluyoruz. Yani şoklama yapılıyor, embriyolar aniden donuyor, cam gibi oluyor. Eksi 196 derecede yaşam durduğu için teorik olarak sonsuz saklamak mümkün. Çözüldüğü zaman daha iyi sonuç alınıyor. Fire oranı, embriyonun hasar görme oranı daha az.







