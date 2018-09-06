Söke'nin kurtuluş gününde SOLOTÜRK gösterisi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümünde gösteri yapan SOLOTÜRK, heyecanla izlendi.

Söke\'nin 6 Eylül olan düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Söke Belediyesi\'nin organize ettiği etkinlikler kapsamında, SOLOTÜRK, gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi, Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkanı CHP\'li Süleyman Toyran\'ın da aralarında bulunduğu Söke Şehir Stadı\'nı dolduran yüzlerce kişi, ilgiyle izledi. Yaklaşık 10 dakika süren gösteriyi vatandaşlar, cep telefonlarıyla görülemeye çalıştı. SOLOTÜRK pilotları, uzun süre alkışladı.

Gösteri sonrası Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Başkan Toyran, SOLOTÜRK ekibindeki subaylara birer plaket hediye etti.

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