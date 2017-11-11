Söke'deki 10 Kasım töreninde gerginlik yaratan o müdür özür diledi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesindeki 10 Kasım töreni sonrası, \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağıran ve tepki gösteren çevredekilerin elinden polisin kurtarıp, gözaltına aldığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe eski Müdürü Seyit Y., serbest bırakıldı. FETÖ/PDY davası kapsamında da tutuksuz yargılanan Seyit Y., yazılı açıklama yaparak, psikolojik sorunları olduğunu ve istem dışı bir davranışta bulunduğunu belirtip, görüntüleri izleyince kendisini tanıyamadığını söyleyerek, tüm ülkeden özür diledi.

Söke\'de 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Töreni\'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Y., törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı. \"Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı\" diye bağıran başlayan Seyit Y., önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alandaki bazı kişiler öfkelenerek, Seyit Y.\'nin üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Seyit Y.\'yi yaka paça yakalayıp, ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı, gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen Seyit Y., emniyete götürüldü.

Sonrasında yapılan açıklamada Seyit Y.\'nin görevden alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Seyit Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Bugün konuyla ilgili yazılı açıklama yapan, 10 Kasım törenlerinde yaşananların birçoğunu hatırlamadığını, görüntüleri izleyince kendisini tanıyamadığını öne süren Seyit Y., \"Görüntüleri izlediğimde çok çirkin, çok anlamsız, beni sevenleri hayal kırıklığına uğratan, kamuoyunda infiale yol açan, bırakın bir kurum amirini bir meczuba dahi yakıştırılamayacak, hatırlamak dahi istemediğim görüntüler izledim\" dedi.

Psikolojik destek aldığını, Atatürk\'e yönelik bir eylemi olmadığını belirten Seyit Y., şu ifadeleri kullandı:

\"Beni tanıyanlardan, ailemden, sevdiklerimden, hemşehrilerimden, Söke\'den, tüm kamuoyu ve Türkiye\'den özür diliyorum. Aflarına sığınıyorum. Asla ve kat\'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ümüze yapılmış bir eylem değildir. İradem dışında o an yaşadığım bazı travmalara binaen olduğunu tahmin ettiğim trajik görüntülerdir. Herkesten tekrar özür diliyorum. Haklarınızı helal edin.\"

FOTOĞRAFLI