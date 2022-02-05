'Şoke edici': Dev trol teknesi, Atlantik Okyanusu'na 100 bin ölü balık bıraktı

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Dünyanın en büyük ikinci balıkçılık teknesi olan Hollandalı bir şirkete ait FV Margiris, Fransa açıklarında Atlantik Okyanusu'na 100 bin ölü balık bıraktı.

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ölü balıkların deniz üzerinde bir örtü oluşturduğu fotoğrafların "şoke edici" olduğunu söyledi ve yetkililerin konuyla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatmasını talep etti.

Avrupa Birliği Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılık Komiseri Virginijus Sinkevicius da konuyla ilgili bilgi talep ettiğini duyurdu.

Teknenin sahibi olan Parleviliet & Van der Plas'ı temsil eden Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), olayın perşembe gününün ilk saatlerinde teknenin ağındaki bir yırtık sebebiyle meydana geldiğini bildirdi.

PFA, "AB yasalarına uygun olarak bu durum teknenin seyir defterine kaydedildi ve teknenin bayrağını taşıdığı Ukrayna'daki yetkililere bildirildi" açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar, ilk olarak çevre hakları grubu Sea Shepherd'ın Fransa kolu tarafından yayımlandı. Fotoğraflarda derinsu mezgitlerinin su üzerinde bir örtü oluşturduğu görülüyor.

Sea Shepherd, sızıntının 100 binden fazla ölü balığı suya döktüğünü ve bu balıkların yaklaşık 3 bin metre kare alanı kapladığını ifade etti.

Margiris gibi trol tekneleri balık yakalamak için suda bir kilometreden uzun bir ağ gezdiriyor. Yakalanan balıklar teknedeki fabrikada işleniyor.

Çevreciler, trol teknelerinin kullanımının yasaklanmasını istiyor.