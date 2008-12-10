Sokaktan kurtuldular

Diyarbakır Eğitimciler Derneği'nin uyguladığı projeyle mendil satan, boyacılık yapan 50 çocuk verilen burs sayesinde sokaklarda çalışmaktan kurtarıldı



Diyarbakır Eğitimciler Derneği (DEĞİDER) tarafından hazırlanan ve Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme Derneği’nin (USİDER) desteklediği "Sokak Çocukları Projesi" ile sokakta çalışan çocuklar burs verilerek eğitime kazandırılıyor.



DEĞİDER Başkanı Bilal Özçiftçi, yaptığı açıklamada, hazırladıkları "Sokak Çocukları" projesinin kentin varoş semtlerinde yaşayan ve sokakta çalışarak aile geçimine katkıda bulunan çocuklara yönelik olduğunu söyledi.



Proje kapsamında çocuklara sokakta çalışarak kazandığı parayı ödediklerini ve böylece çocukların eğitimlerini aralıksız sürdürmelerini sağladıklarını bildiren Özçiftçi, çocukları ayrıca dernek olarak hazırladıkları eğitim faaliyetlerinden yararlandırdıklarını kaydetti.



'Hafta sonu 15 YTL kazanıyorlar'



Sokakta mendil satan, boyacılık yapan aynı zamanda da okullarında çok başarılı olan öğrencilerin derslerindeki verim kaybını ortadan kaldırmak ve geleceklerine ışık tutmak amacıyla bu projeyi uyguladıklarını anlatan Özçiftçi, projeden 50 çocuğun faydalandığını söyledi.



Özçiftçi, sokakta çalışan çocuklarla yaptıkları görüşmede onların kazançlarını öğrendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Çocuklara sokakta çalışarak ne kadar para kazandıklarını sorduk. Cumartesi ve pazar günü çalışarak 15 YTL kazandıklarını söylediler. Bu kazandıkları parayı kendilerine ödemek kaydıyla eğitim programlarımıza katılmalarını ve sokakta çalışmaktan vazgeçmelerini önerdik. Bu öneriyi kabul eden ve sokakta çalışmayacağını belirten 50 öğrenci ile projeyi uygulamaya başladık.



Derneğimizin bünyesinde çocuklara yönelik bilgisayar, kitap okuma ve ders çalışma salonları hazırladık. Öğrencilere rahat ders çalışma ortamı yarattık. Projeyle okullarında son derece parlak olan 50 öğrencimizi sokaktan kurtardık. 5 gönüllü öğretmen eşliğinde bu çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bir yıllık süreci kapsayan bu projenin toplam bütçesi 160 bin YTL’dir. Öğrencileri sokağa iten sebepleri ortadan kaldırarak, sokakta çalışmalarının önüne geçtik."



Ailelerden yazılı belge alındı



,Başkan özçiftçi, çocuklara ayrıca Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) destek kurslarının bilgisayar, el becerileri, ebru, ahşap boyama, el sanatları kursu gibi meslek eğitimleri verdiklerini de anlatarak, ayrıca öğrencilere ve ailelerine yönelik gezi, sosyal ve sportif aktivite hizmetleri sunduklarını dile getirdi. Proje kapsamında ailelerden çocuklarını sokakta çalıştırmayacaklarına dair yazılı bir belge aldıklarına dikkati çeken Özçiftçi, çocukları sokakta bekleyen tehlikelerden korumak, eğitimlerini sürdürmelerine olanak sağlamak ve çocukların daha başarılı olmaları için rehber öğretmenlerinin ailelerle görüşmelerde bulunarak, onları bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

