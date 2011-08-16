-Sokaktan kurtulan çocukların sesi kısıldı MALATYA (A.A) - 16.08.2011 - Sokaktan kurtulmayı başaran çocukların ''Kendine Yardım Projesi'' kapsamında çıkardıkları ve tüm geliri sokak çocuklarının rehabilitasyonunda kullanılan ''Sokak Kedisi'' dergisinin son sayısı, maddi imkansızlıklar nedeniyle çıkarılamadı. Derginin İmtiyaz Sahibi ve Umut Çocukları Derneği Başkanı Ferhat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişi sokakta geçen gençler tarafından 2008 yılında çıkarılan ve merkezi İstanbul'da bulunan Sokak Kedisi dergisinin son sayısını tamamlamalarına rağmen, kaynak bulamadıkları için yayımlayamadıklarını söyledi. Derginin, sokakta yaşayanların seslerini duyurmayı ve sosyal olumsuzluklara yönelik çözüm odaklı haberler üretmeyi hedeflediğini belirten Şahin, ''Türkiye'de bir örneği daha olmayan sosyal sorumluluk dergisinin önemli bir görev üstlendiğini'' ifade etti. Şahin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarını göz önüne getiren projeler geliştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu: ''(Aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve tedavisi, dilendirilen çocuklar gibi sorunlar için neler yapmalıyız) sorusuna cevaplar aradık. Örneğin, derneğimizde yaşayan gençlere grafik tasarım eğitimi aldırdık ve derginin tüm dizgisini, dizaynını, basım aşamasına kadar kendileri yaptı. Ehliyet almaları için kurslara yolladık, ehliyet alanlar dağıtımdan sorumlu oldu. Sokakta bu dergiyi satıp yarı gelirini kendilerine alıp, yarısını da derneğe bırakmaları için çocuklara birer görevli kimlik kartı çıkardık.'' Sokaktan gelen çocukların bu dergi ile hem kendi hayatlarına yön verme hem de toplumla aralarında bir bağ kurma imkanı elde ettiğini vurgulayan Şahin, resmi kurum ve kuruluşlardan hiçbir destek alınmadan 6. sayıya kadar gelebildiklerini ancak şu an abonelerine ve dergi çalışanlarına hizmet veremediklerini kaydetti. Bazı belediyelerin kendilerine abonelik ve matbaa masrafları konusunda söz verdiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını ifade eden Şahin, ''Belediyeler en azından sözlerinde durmuş olsalardı, biz şu an 15. sayımızı çıkarmış olacaktık. Çocuklar hem meslek sahibi olacak hem de sokağa yönelme fikri ortadan kalkacaktı'' dedi.