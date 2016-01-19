Oğlunun 27 gün sokakta kalan cenazesini teşhis eden baba: Kafası yerinde yoktu, işkence günahtır

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 23 Aralık'ta devlet güçlerince vurulduktan sonra sokakta bırakılan Mesut Seviktek ve İsa Oran'ın cenazeleri, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Cenazeyi teşhis eden İsra Oran'ın babası Mehmet Oran, "Oğlumun kafası yerinde yoktu. Tamamen yakılmıştı. Ayrıca karnı deşilmiş, bağırsakları dışarıdaydı. Sol kol tamamen parçalanmıştı. Sağ kolundaki bir yara izinden teşhis edebildim. Zaten sağlam kalan uzvu da sağ koluydu" dedi. Bab Oran, "Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onur, namus, ahlak adına bir şey diyemiyorum. Bu bir vahşettir. Dinle ilgisi yoktur, hiçbir dinde böyle bir zulüm yoktur. Cenazeye işkence günahtır" diye konuştu.

Savcılık ve emniyet tarafından bilgilendirme yapılması üzerine Sur’daki çatışmalarda hayatını kaybeden İsa Oran ve Mesut Seviktek adlı gençlerin ailesi, bugün saat 12:00’de Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne davet edildi. İki aile İHD yöneticileriyle hastaneye gitti

Baba Mehmet Oran, “Oğlumun kafası yerinde yoktu. Tamamen yakılmıştı. Ayrıca karnı deşilmiş, bağırsakları dışarıdaydı. Sol kol tamamen parçalanmıştı. Sağ kolundaki bir yara izinden teşhis edebildim. Zaten sağlam kalan uzvu da sağ koluydu. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onur, namus, ahlak adına bir şey diyemiyorum. Bu bir vahşettir. Dinle ilgisi yoktur, hiçbir dinde böyle bir zulüm yoktur. Cenazeye işkence günahtır” dedi.

"AİHM'e kadar gideceğim"

Mehmet Oran, “Prosedür gereği savcı kan örnekleri istedi, biz de verdik. Sonucunu Ankara’dan bekleyeceğiz. Gelecek yanıta göre cenazemizi Diyarbakır’da toprağa vereceğiz. Bu süre içinde bize bir oyun yapmak istedi devlet. Bizce cenaze oğlumun öldürüldüğü günden itibaren devletin elindeydi. Bizi çatışmaların olduğu bölgeye sokarak katletmek istediler ama biz bu oyuna gelmedik. Şayet cenaze ellerinde olmasaydı, bizi morga nasıl davet edeceklerdi” diye konuştu.

Baba Oran, “STK’lara gerek kalmadan cenazeyi verdiler. Ben devletten davacıyım. Ben o çocuğu 20 yıl büyüttüm. Ben o çocuğu 20 yıl okuttum, büyüttüm. 20 yaşına kadar, sonra devlete teslim ettim, üniversiteye okumaya gönderdim. AKP çeteleri öldürsün diye değildi. Devletten davacıyım. Türkiye’deki iç hukuk tükenince konuyu AİHM’e taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar yarın gelecek

Mesut Seviktek’in kardeşi İsa Seviktek de “Cenazede ciddi tahribat vardı. Suratı tanınmayacak haldeydi. Yüzlerce kurşun izi vardı. Ceset bozulmuştu. Kardeşimi vücudundaki benlerden tanıdım. Ve diş yapısından tanıdım. Savcıya da söyledim bu benim kardeşimdir. Ancak savcı Diyarbakır’da yakın tarihlerde bulunan bazı cenazelerin defin edildikten sonra karıştırıldığı yönünde yeniden mezarları açmak zorunda kaldık. Bu nedenle emin olmak için DNA testi yapmak zorundayız. Bu nedenle kan örneklerini aldılar . Ben de savcı beye rica ettim. Bir aydır bu cenazeler yerde, günahtır. Vicdanımız sızlıyor artık. Bir an önce gömmek istiyoruz dedim. Savcı Bey de Ankara’yı arayıp sonuçları yarın tamamlanmasını isteyeceğini söyledi ve biz öylece hastaneden ayrıldık” diye konuştu.

Bu gelişme üzerine İHD’de 19 gün açlık grevi yapan aileler eylemi sona erdi.