Sokaktaki cansız mankeni soydu

Hırsız, iş yeri sahibinin teşhir amaçlı kaldırıma koyduğu cansız mankenin üzerindeki giysiyi çalarken güvenlik kamerasına kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bahçelievler’de Mahmutbey Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki kişi, akşam saatlerinde İhsan Atlı’ya ait mağaza önünde, teşhir amaçlı konulan cansız mankenin bulunduğu yerde "keşif" yapıyor.

Dikkati çekmemek için temkinli davranan ve caddeden geçenleri kontrol eden gençlerden biri, önce cansız mankenin üzerindeki montun fermuarını açıyor. Bir süre sonra bu kez giysinin bir bölümünü mankenin üzerinden çıkartan hırsız, son olarak da montu alıp arkadaşıyla kayıplara karışıyor.

Mağaza yöneticilerinin fark etmediği hırsızlık olayı, yandaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu fark ederek bitişikteki komşusuna durumu bildirince olay ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı belirtildi.



