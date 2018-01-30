T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen çocuk ağır yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen Muhammet Karabakan (4), ağır yaralandı

30 Ocak 2018 18:17

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen Muhammet Karabakan (4), ağır yaralandı.
Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak\'ta meydana geldi. Kaldırım üzerine atılı vaziyette bulunan reklam panosu, bu sırada bölgeden geçen Muhammet Karabakan\'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet Karabakan\'ın başına ciddi şekilde darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Polis, reklam panosunu kim ya da kimlerin koyduğunu bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAMuhammet KarabakanOlayKaratayUlubatlı Hasan MahallesiCevri SokakKarabakanYüzlerceMuhammetAğırNumune HastanesiTedaviye alınan Muhammet KarabakanPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24