Sokakta yürürken kamyonetin altında kaldı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) ZEYTİNBURNU\'nda sokakta yürüyen bir kadın halk pazarına balık taşıyan bir kamyonetin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeşildirek Mahallesi 57/6 sokakta meydana geldi. Ediinilen bilgiye göre; mahallede kurulan pazara balık taşıyan 34 NA 4793 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, sokakta geriye doğru hareket ederken bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kamyonetin altından çıkarılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Kamyonetin sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mahallede oturan bir görgü tanığı \"Kamyonetin çarptığını görmedim: Ben geldiğimde kadın kamyonetin altındaydı. Polis geldi, halkla beraber aracın altından kadını çıkardılar, ambulansla hastaneye götürdüler, durumu ağırdı\" dedi.

Hastaneye kaldırılan kadın\'ın üzerinden kimlik çıkmadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)