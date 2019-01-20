T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokakta yürürken başından vurulup, öldürüldü (2)

GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D

20 Ocak 2019 01:51

GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bursa\'nın Gemlik ilçesinde, yolda yürürken başından vurularak öldürülen Ali Görçin\'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan polis, boşanmak üzere olduğu eşinin kardeşi Bayramcan D.\'yi olayda kullanılan pompalı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık raporu için Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne getirilen Bayramcan D., ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. İfadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Bayramcan D., \"Ablamı rahatsız ediyordu. Telefonla arayarak buluştuk. Buluşma yerine yanımda getirdiğim pompalı tüfekle kovalayarak arkasından ateş ettim. Cinayeti kabul ediyorum\" dedi.
Öte yandan, cinayet anı ise olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GÖZALTINA ALINAN EŞİNİN KARDEŞİ CİNAYETİETTİ Bursa GemlikGörçinBayramcanSağlıkOrhangazi Devlet HastanesiEmniyet MüdürlüğüTelefonlaBuluşmaCinayetiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24