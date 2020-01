Sokakta yaşayan yüzlerce hayvanı sahiplendi

Edirne'nin Babaeski İlçesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Gökçer Korkmaz, ilçedeki sokak hayvanlarını sahiplendi. Gökçer, her gün 300 sokak köpeğini hayvanseverlerin de yardımıyla besliyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ali Can Zeray'ın haberine göre, bahçeli evini hayvan barınağına çeviren Kırkmaz, ilçede hayvan barınağı yapılması için de girişimlerini sürdürüyor.

Babaeski İlçesi'nde turizmcilik yapan Gökçer Korkmaz, mesleğine geçen yıl ara vermesinin ardından kendisini sokakta yaşayan hayvanlara adadı.

Annesi ile birlikte oturduğu bahçeli evini adeta hayvan barınağına çeviren Kormaz, küçük yaştan itibaren bu hayvanlara ilgi duyduğunu dile getirerek, mesleğine ara vermesiyle birlikte hayvanlara daha çok zaman ayırdığını belirtti.

Hayanların insanlar arasında ayırım yapmadan dost olmak istediklerini ifade eden Korkmaz, 1 yıl önce evlerine 4 kilometre mesafede bulunan ilçe çöplüğü çevresinde toplanan başıboş köpeklere yiyecek götürerek, beslemeye başladığını söyledi. Yaklaşık 300 başıboş köpeğe sahiplenen Kormaz, şöyle dedi:

"Bundan 1 yıl önce çöplükte yaşayan köpeklerin yanına ilk adım attığımda ne ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Önceleri evde ne kadar ekmeğim varsa götürüyordum. Bir süre sonra cep telefonum ile sosyal paylaşım sitelerinde yayınlamak için videolar çekmeye başladım. İnternette sosyal paylaşım sitesinden paylaştığım videolarda insanlara, bu yerlerde yaşayan hayvanların muhtaç durumda olduğunu gösterdim. Daha sonra insanlar benim samimiyetimi ve yansıttıklarımı, hayvanlar ile olan diyaloguma inanarak, mama yardımında bulunmaya başladılar.

Şu anda gelen yardımlarla daha fazla hayvanı besliyorum. Bugün elimde 20 gün yetecek mama var ama 20 gün sonra mama biterse ne yapacağımı bilemiyorum. Bu insanlara çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 300'den fazla köpek var. Evimde hasta olan köpekler de var. Onların da tedavileri devam ettirmeye çalışıyorum. Yardım edenlere çok teşekkür ediyorum. Kışın çöplükte bulduğum malzemelerden onlara kulübe yapıyorum. Kışın çok soğuk geçtiğinden 4-5 köpek bir araya gelerek kulübede yaşamaya çalışıyor."



Geçen yıl sokak hayvanlarına barınak yapılması için girişimlerde bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alamadığını belirten Korkmaz, "Belediye Kaymakamlık ve Valiliğe yaptığım müracaatların sonunda bir toplantı düzenlendi ve 1 sene içinde barınak yapılacağı söylendi, fakat 7 ay geçti hala yapılmadı. Burada belediyenin biraz daha el vererek bakım evi yapımını hızlandırmalı. Çöplükte şu an yaşayan hayvanların çoğu susuz belediyenin acil burada bir su odağı oluşturması gerekir. Ben her gün 4 kilometre yürüyerek onlara su taşıyorum. Benim içinde zor oluyor. En çok istediğim burada belediyenin barınağı bir an önce yapması ve hayvanların o barınaklarda mutlu yaşaması" dedi.